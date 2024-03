Negociações entre Israel e Hamas continuam, diz Catar

TEL AVIV, 12 MAR (ANSA) - O governo do Catar anunciou que as negociações para conseguir um cessar-fogo entre Israel e o movimento fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza continuam.

A informação foi divulgada pela imprensa israelense nesta terça-feira (12), citando o Ministério das Relações Exteriores do Catar.

De acordo com o comunicado, os esforços pela paz na guerra no Oriente Médio continuam no Cairo e em Doha, apesar de a situação ser difícil.

O Catar, assim como o Egito e até os Estados Unidos, tentam intermediar um acordo entre Israel e Hamas para um cessar-fogo nos conflitos na Faixa de Gaza, incluindo a libertação de reféns, no momento em que a pressão cresceu depois da morte de dezenas de palestinos que estavam em busca de ajuda humanitária.

Até o momento, o conflito na região provocou a morte de mais de 31 mil palestinos desde os ataques de 7 de outubro que desencadearam a guerra e deixaram 1,2 mil israelenses mortos.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.