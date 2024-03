PM mata mais três na Baixada Santista; ação do governo de SP soma 43 mortes

A Polícia Militar matou mais três pessoas na Baixada Santista. Com isso, a ação do governo Tarcísio de Freitas já contabiliza 43 mortes em pouco mais de um mês.

O que aconteceu

As duas operações da PM ocorreram em São Vicente (SP), em um intervalo inferior a 24 horas. Na primeira delas, duas pessoas foram baleadas e mortas em Sambaiatuba, ontem à tarde.

Vídeos obtidos pelo UOL mostram o momento em que uma das vítimas foi socorrida. A outra, aparentemente atingida na cabeça, também aparece nas imagens.

A identidade dos dois primeiros mortos ainda não foi confirmada. Após o episódio, um ônibus foi incendiado por manifestantes.

Suspeito de integrar o PCC. Em outra ação na madrugada de hoje, policiais militares balearam um suspeito de integrar a facção criminosa paulista, durante uma operação em Itararé.

Jeferson Roberto Romano teria atirado contra os agentes em meio a uma abordagem na porta da casa onde morava, segundo a ocorrência. Em seguida, acabou sendo baleado. Conforme a versão da PM, ele estaria tramando uma ação contra os agentes em represália à morte de um traficante.

O que diz a Secretaria de Segurança Pública

SSP diz que mortos foram socorridos com vida. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que os dois baleados foram socorridos com vida e levados ao hospital. As imagens obtidas pelo UOL, entretanto, mostram um ferimento a tiro na cabeça de um deles, retirado do local pelos próprios moradores.

Suspeitos atiraram quando estavam em fuga pela água, declarou a PM. A nota da SSP disse ainda que um terceiro suspeito conseguiu fugir. Segundo a pasta, uma pistola e drogas foram apreendidas no local.

Relatos de tortura e assassinatos

Ouvidoria das polícias elabora relatório denunciando ação da PM. A entidade irá enviar nos próximos dias o material ao Ministério Público e à Secretaria da Segurança Pública.

Um levantamento da Ouvidoria indica que ao menos 27 vítimas eram negras. Com base no relato de testemunhas, o órgão relata casos de abuso de autoridade, tortura, omissão de socorro e assassinatos no documento.

Treze dias sem mortes pela PM. A última ação com óbitos ocorrera em 27 de fevereiro no Jardim Rio Branco, também em São Vicente, quando uma operação deixou cinco pessoas mortas em um local ocupado pelo tráfico de drogas.

*Colaborou Josmar Jozino, colunista do UOL.