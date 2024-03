Moradora encontra cobra pendurada em varal em cima de roupas em SC

Do UOL, São Paulo

Uma moradora encontrou uma cobra no meio de suas roupas em seu varal na manhã de ontem em São Francisco do Sul (SC).

O que aconteceu

A mulher recolhia suas roupas quando se deparou com uma serpente em cima do varal. O caso ocorreu na rua Servidão Sebastião Nabor de Oliveira, e os moradores rapidamente acionaram o GOR (Grupo de Operações e Resgate).

A serpente media cerca de 80 centímetros. Ela pode assustar e ser confundida com uma Jararaca devido a sua coloração, mas é uma Dormideira inofensiva.

Ela não possui peçonha. De acordo com o biólogo Carlos Rocha, que atua no órgão, a cobra tem hábitos terrestres e se alimenta de lesmas e caramujos. A espécie, com nome científico Dipsas indica, pode atingir aproximadamente 82 centímetros.

A equipe fez a captura do animal e o soltou em uma região de mata. ''É extremamente importante as pessoas saberem que se deve acionar os órgãos competentes para realizar o recolhimento do animal e assim encaminhar a um local seguro'', alertaram.