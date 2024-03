Militar é preso ao furtar grama; tem limite? Levar mudinha de planta pode?

Do UOL*, em São Paulo

Um militar da Aeronáutica foi detido após furtar grama de uma praça recém-inaugurada em Belém. O caso levanta um questionamento comum sobre as regras na cidade: afinal, levar plantas da rua é crime? Há limites? E pegar uma muda?

Hábito pode virar caso de polícia

Caso você seja denunciado enquanto pega uma muda, por exemplo, pode ser encaminhado a uma delegacia e detido. Uma lei prevê sanções para condutas que lesam o meio ambiente.

Diz a lei nº 9.605 que "destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade alheia" pode render detenção de três meses a um ano e/ou multa. Caso seja um crime culposo, em que o canteiro foi destruído sem intenção, a pena é de um a seis meses ou multa.

O crime é de menor potencial ofensivo, ou seja, vai depender de qual vai ser a interpretação do juiz. Ao ser flagrada, a pessoa vai para o juizado especial, que determina um período de cinco anos em que ela não pode cometer nenhum outro crime nesses moldes, senão será punida tanto pelo antigo, como pelo novo delito.

Vale o mesmo para propriedade privada?

Sim. Mas se uma roseira, por exemplo, está tão grande que a planta sai pelo portão e invade uma parte da calçada, aquela parte não é mais propriedade privada do dono do quintal.

No caso de um condomínio, mesmo que a pessoa more no local, pegar uma planta pode ser considerado um furto. Porém, é de menor potencial ofensivo e pode não ser punível.

Ainda assim, seria importante checar se há algo no código do condomínio que prevê uma multa ou outro tipo de ressarcimento caso um morador pegue uma planta que seja do canteiro.

Mesmo que haja uma lei para punir o roubo de mudas, é importante "ter bom senso" antes de denunciar uma pessoa que queira levar uma parte da plantinha para casa. É melhor conversar com o vizinho, pedir para que não mexam nas plantas, ou evitar colocá-las onde outras pessoas possam ter acesso.

O que aconteceu

Um vídeo mostra o servidor da FAB (Força Aérea Brasileira) retirando a grama da praça e colocando no porta-malas do carro. O caso ocorreu na noite de sábado (9).

A Aeronáutica informou que está acompanhando o caso e "abrirá um procedimento de apuração para elucidação dos fatos".

O Comando da Aeronáutica reitera que repudia condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional .

À polícia, ele teria afirmado que pensou que os tapetes de grama eram sobras, e que, por isso, levou, segundo o jornal O Liberal.

