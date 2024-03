Mahle Metal Leve chega a cair mais de 8% após resultado trimestral

(Reuters) - As ações da Mahle Metal Leve chegaram a cair mais de 8% nesta terça-feira, após a fabricante de autopeças reportar na noite da véspera lucro líquido ajustado de 154,1 milhões de reais nos últimos três meses de 2023, alta de 7,8% ano a ano, mas queda de 28,4% em relação ao trimestre anterior.

A receita líquida de vendas caiu 8,9% na base anual e encolheu 13,8% na comparação trimestral, enquanto o Ebitda ajustado recuou 22,3% e 36,3% respectivamente, com queda em margens nessa métrica.

Às 11:49, os papéis cediam 6,81%, a 33,79 reais, respondendo pelo pior desempenho do índice Small Caps, que registrava acréscimo de 0,51%. No pior momento, chegaram a 33,18 reais (-8,49%).

Na visão de analistas do Citi, a companhia apresentou números fracos no quarto trimestre, com o faturamento impactado por volume, preços e taxas de câmbio.

(Por Paula Arend Laier)