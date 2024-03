Localiza mantém foco em recuperação de rentabilidade com rejuvenescimento de frota

SÃO PAULO (Reuters) - A Localiza mantém estratégia de elevação de suas tarifas de aluguel de veículos em 2024, depois de um movimento "mais visível" no final do ano passado, de olho em recuperar rentabilidade após a aquisição da antiga rival Unidas, afirmaram nesta terça-feira executivos da maior companhia no setor no país.

"Os ajustes (nas tarifas) continuam sendo feitos de forma gradativa para recuperar o Roic (retorno sobre capital investido)", disse o diretor financeiro, Rodrigo de Sousa, em teleconferência com analistas após a publicação dos resultados de quarto trimestre da companhia na noite da véspera.

"Isso ocorreu em todo 2023 e no último trimestre foi um pouco mais visível. Esse movimento continua em 2024", acrescentou o executivo.

A Localiza elevou as tarifas de aluguel de carros no quarto trimestre em 17,6% sobre um ano antes.

Sousa afirmou ainda que a empresa, que comprou 107,5 mil carros novos no quarto trimestre, "ainda não está nem na metade do processo de rejuvenescimento da frota". O executivo disse que a idade média da frota da companhia no quarto trimestre passou de 29 para 26 meses de uso, enquanto a média histórica é de entre 14 e 15 meses.

(Por Alberto Alerigi Jr.)