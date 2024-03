Inglesa receberá Leão de Ouro na Bienal de Música de Veneza

VENEZA, 12 MAR (ANSA) - A compositora inglesa Rebecca Saunders, conhecida por criar mundos sonoros que melhoram a experiência auditiva e uma das profissionais mais reconhecidas da atualidade, receber o "Leão de Ouro" pelo conjunto de sua obra na Bienal de Música de Veneza, no próximo mês de setembro.

A escolha foi feita pela diretoria da Bienal de Veneza por proposta de Lucia Rochetti, diretora do setor musical, e anunciada nesta terça-feira (12) pelos organizadores do evento.

Primeira mulher a obter o prêmio Ernst-von-Siemens em 2019 e destaque no Festival de Lucerna e no Musikfest Berlin, Saunders, radicada em Berlim, receberá o Leão de Ouro "pelo refinamento de sua pesquisa e suas intenções composicionais, pela atenção que dedica ao microcosmo do som, pela capacidade de criar no ouvinte uma área de audição reservada, um acústico íntimo e interior que evolui e amplifica o imaginário sonoro".

Segundo nota da Bienal de Música, "a compositora concebe uma temporalidade específica para cada obra que se torna uma investigação e experimentação sobre a experiência auditiva".

"O seu processamento do material sonoro é profundamente especulativo e ao mesmo tempo fortemente empírico e material, ligado à performance e às estratégias executivas", conclui o texto.

Já o Leão de Prata será atribuído ao Ensemble Modern, o histórico grupo alemão que já 40 anos trilha os caminhos da vanguarda europeia e americana, ao lado de figuras como Stockhausen, Reich, Lachenmann, Andriessen, além de Frank Zappa, Ornette Coleman, Anthony Braxton.

A cerimônia de premiação do Leão de Ouro e do Leão de Prata acontecerá respectivamente nos dias 27 e 29 de setembro na Sala delle Colonne de Ca' Giustinian, sede da Bienal, durante a 68ª edição do Festival Internacional de Música Contemporânea, entre 26 de setembro e 11 de outubro. (ANSA).

