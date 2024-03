Incorporadoras imobiliárias lideram alta das blue-chips da China

XANGAI (Reuters) - As ações blue-chips da China e o mercado de Hong Kong fecharam em alta nesta terça-feira, liderados por incorporadoras imobiliárias diante das expectativas de medidas de apoio, enquanto outras ações asiáticas também subiram antes de dados de inflação dos Estados Unidos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,23%, enquanto o índice de Xangai recuou 0,41%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 3,05%.

As ações asiáticas em geral subiram antes da divulgação do relatório de inflação dos EUA, enquanto as ações japonesas caíram e o iene se firmou com o aumento das expectativas de que o Banco do Japão pode estar pronto para sair da política monetária ultrafrouxa já na próxima semana.

As ações da China Vanke saltaram 5,7% depois que a segunda maior incorporadora imobiliária do país disse que o impacto do rebaixamento da Moody's em suas atividades de financiamento é "controlável".

A Reuters informou na segunda-feira que a China solicitou aos bancos que aumentassem o apoio financeiro à Vanke e pediu aos credores que considerassem a possibilidade de prorrogar os vencimentos da dívida privada.

O setor imobiliário subiu 5%, enquanto o de bens de consumo básicos avançou 3%. Entretanto, as ações do setor de energia caíram 3,6% e os equipamentos de comunicação perderam 1,6%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,06%, a 38.797 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 3,05%, a 17.093 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,41%, a 3.055 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,23%, a 3.597 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,83%, a 2.681 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,96%, a 19.914 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,10%, a 3.141 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,11%, a 7.712 pontos.