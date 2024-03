Ibovespa avança em dia de recuperação de Petrobras e Vale

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta terça-feira, retomando o patamar dos 127 mil pontos, apoiado principalmente pela recuperação das ações da Vale e da Petrobras, enquanto Localiza valorizava-se mais de 3% após divulgar resultado trimestral com aumento de quase 60% no lucro líquido.

Às 11:02, o Ibovespa subia 0,74 %, a 127.059,27 pontos. O volume financeiro somava 4,5 bilhões de reais.

Investidores também repercutiam dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, enquanto continuam mapeando as estratégias de política monetária em ambos os países.

No caso dos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) acelerou a alta em fevereiro para 0,4%, de 0,3% em janeiro, mas ficou em linha com as previsões no mercado. Excluindo componentes voláteis de alimentos e energia, aumentou 0,4% no mês passado, mantendo o ritmo do mês anterior.

Os números mantiveram de modo geral as apostas no mercado de que o Federal Reserve deve começar a cortar os juros da maior economia do mundo em junho.

Para o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves, o dado reforça a visão e últimos comentários das autoridades do Fed de que a possível mudança na política de juros norte-americana deve ficar mesmo somente para o verão do hemisfério norte.

"O indicador ajudou a elevar as apostas de manutenção de juros nas próximas duas reuniões (março e maio), com os cortes começando em junho, sendo ao todo 4 cortes esperados para 2024", acrescentou, ponderando que tais expectativas mudam diariamente ao sabor dos dados macroeconômicos.

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referência do mercado acionário norte-americano, tinha elevação de 0,44%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,1449%, de 4,104% na véspera.

No Brasil, o IPCA subiu 0,83% em fevereiro, maior alta em um ano, acelerando em relação ao aumento de 0,42% em janeiro e superando a expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,78% no mês.

"De forma geral, o IPCA não traz grandes surpresas apesar da alta acima da expectativa do mercado", observou o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung. Para a política monetária, ele avalia que não deve alterar o plano já anunciado pelo Banco Central, de cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançava 2,83%, a 36,66 reais, ensaiando uma recuperação após fechar em queda nas últimas duas sessões, sendo que apenas na sexta-feira caiu mais de 10%, em meio a reavaliações do risco da companhia após decisão sobre dividendos extraordinários. Na véspera, reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, o ministro de Minas e Energia e o presidente-executivo da Petrobras não trouxe novidades relacionadas aos dividendos extras, mas resultou no convite para a Fazenda passar a integrar o conselho de administração da estatal. Nesta terça-feira, de acordo com fontes ouvidas pela Reuters, o ministro Fernando Haddad decidiu indicar Rafael Dubeux, que atualmente é seu secretário-executivo adjunto na pasta, para tal assento.

- VALE ON subia 1,19%, a 61,95 reais, após duas quedas seguidas, descolando de nova queda dos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia em baixa de 3,35%, a 822 iuanes (114,54 dólares) a tonelada, menor preço desde 11 de outubro. O noticiário da mineradora também incluía pedido de renúncia na véspera do membro do conselho de administração José Luciano Duarte Penido. Em sua carta de renúncia, ele afirmou que o processo de sucessão do presidente-executivo na empresa foi conduzido de maneira manipulada e teve influência política, segundo documento visto pela Reuters nesta terça-feira. Penido e o conselheiro Paulo Hartung foram os dois membros do colegiado que votaram contra a solução para o processo sucessório do CEO, Eduardo Bartolomeo, segundo fonte ouvida pela Reuters.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,09%, a 34,24 reais, enquanto BRADESCO PN mostrava acréscimo de 0,29%, a 13,96 reais.

- LOCALIZA ON valorizava-se 3,38%, a 54,07 reais, após mostrar crescimento de 59,1% no lucro líquido do quarto trimestre do ano passado contra mesma etapa em 2022, para 705,6 milhões de reais. A receita de aluguéis cresceu 30,1% em relação ao quarto trimestre de 2022, enquanto a receita de seminovos subiu 39,4%. No total, a receita líquida da Localiza somou 7,91 bilhões de reais no período, alta de 34,4% ano a ano. O Ebitda aumentou 40,1% ano a ano.

- NATURA&CO ON tinha variação positiva de 0,40%, a 17,40 reais, tendo recuado a 16,93 reais mais cedo na mínima. A fabricante de cosméticos divulgou na noite de segunda-feira prejuízo líquido de 2,7 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023 ante resultado negativo de 890 milhões sofrido um ano antes. Em teleconferência com analistas, executivos da companhia afirmaram que a empresa avalia que vai poder ampliar sua margem bruta na América Latina neste ano, apoiada em uma estratégia de simplificação de operações e aumentos "táticos" de preços. A Natura&Co também informou que o conselho de administração aprovou a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2023 no valor de 979,176 milhões de reais.