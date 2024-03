Ibovespa abre em alta com inflação e resultados corporativos em foco

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés positivo nesta terça-feira, com agentes financeiros analisando dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, enquanto a cena corporativa destacava os resultados de Natura&Co e Localiza.

Às 10:05, o Ibovespa subia 0,24%, a 126.430,96 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de abril, avançava 0,62%.

(Por Paula Arend Laier)