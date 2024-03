Homem faz 17 reféns em ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro

Passageiros de um ônibus interestadual foram feitos de reféns em uma plataforma da rodoviária Novo Rio, que fica na região central da capital fluminense. Segundo a assessoria da Polícia Militar (PM), um homem atirou em pelos menos duas pessoas com arma de fogo. Um dos feridos é um homem de 34 anos que foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da PM foi acionado para atender a ocorrência e negocia com o sequestrador. Agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) e de outros batalhões da região reforçaram o policiamento na área. Ambulâncias de três unidades do Corpo de Bombeiros atuam no local, em cooperação com as autoridades policiais.

O porta-voz da PM, coronel Marco Andrade, informou que 17 pessoas estão sendo feitas de reféns dentro do ônibus, incluindo idosos e crianças. O sequestrador ainda não se comunicou com os agentes para fazer exigências, e não está claro se houve uma tentativa de assalto anterior. A polícia ainda investiga a motivação do homem para sequestrar o ônibus.

"A gente continua no processo de negociação, precisa ter paciência e tranquilidade para que os profissionais possam efetivamente realizar o trabalho e possam entregar o melhor resultado para a sociedade", disse o porta-voz, que afirmou que o sequestrador está com um revólver e um celular.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, usou a rede social X para dizer que monitora a situação e pediu dedicação máxima às forças policiais. Já o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ressaltou que todo o entorno da Rodoviária Novo Rio está fechado, e que equipes da Prefeitura estão orientando motoristas na região.

Rodoviária fechada

A administração da rodoviária informou que isolou a área para proteger os demais passageiros do local. As operações também foram suspensas e a recomendação é para que passageiros com viagem marcada procurem as empresas de ônibus para mudar data e horário de embarque. As empresas de ônibus vão fazer a troca ou cancelamento sem ônus ao viajante.

*Matéria foi atualizada às 17h7min e às 17h42m para acréscimo de informação.