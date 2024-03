Tiros perfuraram coração e pulmão de homem baleado em sequestro no Rio

O passageiro Bruno Lima da Costa Soares, 34, baleado nesta terça-feira (12) durante um sequestro na Rodoviária Novo Rio, sofreu perfurações no coração e pulmão. Ele também teve o baço retirado durante cirurgia. Por volta das 22h, foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia e segue em estado grave.

O que aconteceu

Bruno Lima da Costa Soares já passou por duas cirurgias no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. O estado de saúde do funcionário da Petrobras foi atualizado pelo secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, em entrevista à CNN Brasil.

Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo. "Foi feita a retirada do baço, um dos órgãos atingidos. Ele também teve uma perfuração do músculo do coração, mas felizmente foi rapidamente socorrido, entrou em sala de cirurgia no hospital e o sangramento foi estancado", detalhou Soranz.

Bruno também sofreu duas lesões no pulmão. De acordo com o secretário, ele passará por uma nova cirurgia no Instituto Nacional de Cardiologia.

O projétil ainda não foi retirado do corpo de Bruno. Ele já recebeu seis bolsas de sangue e precisa de doações.

Sindicato pede doações de sangue

O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro convocou a categoria para doar sangue. Em nota publicada no site, a instituição pediu que petroleiros compareçam ao Hemorio para ajudar nas doações. O local fica na rua Frei Caneca, número 8, na região central. O horário de funcionamento é das 7h às 18h.

Ao chegar ao banco de sangue, o doador deve informar o nome do paciente. "Vamos ajudar o petroleiro, a solidariedade neste momento pode salvar Bruno", diz nota.

Sequestrador tentava fugir do Rio após briga com facção

O sequestrador foi identificado como Paulo Sérgio Lima. O homem tentava fugir do estado após "desavenças com facção criminosa", segundo a Polícia Militar do Rio.

Sequestrador achou que Bruno Lima da Costa Soares era policial. Segundo o porta-voz da PM, o criminoso, que pegou o ônibus para fugir do Rio de Janeiro com destino a Juiz de Fora, imaginou que um dos passageiros que estava para embarcar no ônibus seria um policial e, por isso, atirou.

Outra pessoa foi ferida. Além de Soares, outro passageiro foi atingido por estilhaços e teria sido atendido em ambulatório no próprio terminal. Os dois estavam fora do veículo.

Dezesseis pessoas foram feitas reféns pelo homem armado, entre elas, havia uma criança e seis idosos, segundo a Polícia Militar. Inicialmente, a corporação divulgou que eram 17 reféns, mas corrigiu a informação. O sequestrador manteve as vítimas no ônibus das 15h, aproximadamente, às 18h.

O sequestrador se entregou à Polícia Militar e está preso. "Todos os reféns foram libertados, estão seguros, passam por um atendimento prévio, com bombeiros, para verificar as condições psicológicas e outras coisas mais", disse o porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Marco Andrade.

Sequestrador "seria integrante do crime organizado", segundo a PM. Em nota, a corporação informou que homem era "oriundo da Comunidade da Rocinha" e teria "participado inclusive de disputas territoriais na zona oeste da Cidade do Rio".

Homem tinha passagem na polícia por roubo. "Ele havia sido preso em 2019 e saído do sistema penitenciário em março de 2022", segundo a Polícia Militar.