Governo Lula promete 100 institutos federais até 2026; veja as cidades

O presidente Lula (PT) anunciou hoje a construção de cem institutos federais em todos os estados do país até 2026.

O que acontece

Ao todo, serão investidos R$ 3,9 bilhões em obras. Segundo o Ministério da Educação, R$ 2,5 bilhões só para as novas unidades e R$ 1,4 bilhão para reforma e construção de novas áreas, como ginásios e refeitórios, em institutos já existentes.

O Nordeste é a região que vai receber o maior número de institutos: 38 unidades. Entre os estados, São Paulo, o mais populoso do país, receberá 12, e Bahia e Minas Gerais, oito.

O governo estima a criação de 140 mil novas matrículas, "a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio", segundo o MEC. Atualmente, o Brasil tem 682 IFs em todos os estados, com pouco mais de 1,5 milhão de estudantes.

Lula já havia adiantado este número e anunciado alguns locais para construção à medida que visitava os estados, como Rio de Janeiro e Bahia. O presidente tem pregado o estímulo ao ensino técnico como uma alternativa à universidade.

A verba será viabilizada por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento). No ano passado, o governo anunciou o aumento de R$ 2,44 bilhões só para universidades e institutos federais, mas a verba está sendo realocada em especial para recomposição do orçamento discricionário (contas básicas) e a outra parte para obras e ações de investimento —como as bolsas estudantis.

Veja que cidades receberão os novos IFs

Centro-Oeste (10)

Distrito Federal (2): Sobradinho e Sol Nascente

Sobradinho e Sol Nascente Goiás (3): Cavalcante, Porangatu e Quirinópolis

Cavalcante, e Quirinópolis Mato Grosso (3): Água Boa, Canarana, Colniza

Água Boa, Canarana, Colniza Mato Grosso do Sul (2): Amambaí e Paranaíba

Nordeste (38)

Alagoas (3): Girau do Ponciano, Maceió e Mata Grande

Girau do Ponciano, Maceió e Mata Grande Bahia (8): Itabuna, Macaúbas, Poções, Remanso, Ribeira do Pombal, Ruy Barbosa, Salvador e Santo Estevão

Itabuna, Macaúbas, Poções, Remanso, Ribeira do Pombal, Ruy Barbosa, Salvador e Santo Estevão Ceará (6): Campos Sales, Cascavel, Fortaleza (2), Lavras de Mangabeira e Mauriti

Campos Sales, Cascavel, Fortaleza (2), Lavras de Mangabeira e Mauriti Maranhão (4): Amarante do Maranhão, Balsas, Chapadinha e Colinas

Amarante do Maranhão, Balsas, Chapadinha e Colinas Paraíba (3): Mamanguape, Queimadas e Sapé

Mamanguape, Queimadas e Sapé Pernambuco (6): Águas Belas, Araripina, Bezerros, Goiana, Recife e Santa Cruz do Capibaribe

Águas Belas, Araripina, Bezerros, Goiana, Recife e Santa Cruz do Capibaribe Piauí (3): Altos, Barras e Esperantina

Altos, Barras e Esperantina Rio Grande do Norte (3): São Miguel, Touros e Umarizal

São Miguel, Touros e Umarizal Sergipe (2): Aracaju e Japaratuba

Norte (12)

Acre (1): Feijó

Feijó Amapá (1): Tartarugalzinho

Tartarugalzinho Amazonas (2): Manicoré e Santo Antônio do Içá

Manicoré e Santo Antônio do Içá Pará (5): Alenquer, Barcarena, Redenção, Tailândia e Viseu

Alenquer, Barcarena, Redenção, Tailândia e Viseu Raraima (1): Rorainópolis

Rorainópolis Rondônia (1): Butiritis

Butiritis Tocantins (1): Tocantinópolis

Sudeste (27)

Espírito Santo (1): Muniz Freire

Freire São Paulo (12): Carapicuíba, Cotia, Diadema, Franco da Rocha, Mauá, Osasco, Ribeirão Preto, Santos, São Paulo (Jardim Ângela e Cidade Tiradentes), São Vicente e Sumaré

Carapicuíba, Cotia, Diadema, Franco da Rocha, Mauá, Osasco, Ribeirão Preto, Santos, São Paulo (Jardim Ângela e Cidade Tiradentes), São Vicente e Sumaré Minas Gerais (8): Belo Horizonte, Bom Despacho, Caratinga, Itajubá, João Monlevade, Minas Novas, São João Nepomuceno e Sete Lagoas

Belo Horizonte, Bom Despacho, Caratinga, Itajubá, João Monlevade, Minas Novas, São João Nepomuceno e Sete Lagoas Rio de Janeiro (6): Belford Roxo, Magé, Rio de Janeiro (Cidade de Deus e Complexo do Alemão), São Gonçalo e Teresópolis

Sul (13)