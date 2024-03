Exército russo diz que impediu ataques de combatentes procedentes da Ucrânia

Moscou afirmou nesta terça-feira que seu Exército repeliu vários ataques procedentes da Ucrânia e que impediu o avanço dos criminosos em seu território.

O Ministério da Defesa indicou em um comunicado que as forças russas "impediram uma tentativa do regime de Kiev de avançar no território fronteiriço da Federação Russa nas regiões de Belgorod e Kursk".

Segundo o ministério russo, a primeira tentativa de incursão começou às 3H00 (21H00 de Brasília, segunda-feira) na região de Belgorod, mas as Forças Armadas russas e o Serviço Federal de Segurança o impediram.

Sem apresentar evidências, o Exército afirmou que matou dezenas de soldados ucranianos e destruiu dezenas de veículos blindados.

A segunda tentativa começou quase três horas depois na região vizinha de Kursk, destacou o ministério.

"Depois de sofrer baixas significativas, o inimigo foi repelido", acrescenta o comunicado do Ministério da Defesa.

O anúncio aconteceu depois que vários grupos de voluntários russos que lutam pela Ucrânia anunciaram que entraram na região fronteiriça de Kursk, oeste da Rússia.

Segundo um grupo de voluntários, os combates contra as forças russas continuam nas regiões de Belgorod e Kursk.

"O Exército russo perdeu vários veículos blindados", disse Alexei Baranovski, representante de uma unidade de russos pró-Kiev, a Legião da Liberdade da Rússia.

bur/bc/mas-avl/zm/fp

© Agence France-Presse