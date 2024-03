Exército israelense inicia 'projeto piloto' para levar ajuda ao norte de Gaza

Caminhões de ajuda humanitária acessaram diretamente, na terça-feira (12), o norte da Faixa de Gaza, que está sob ameaça de fome, no contexto de um "projeto piloto" do Exército israelense, que fez este anúncio nesta quarta (13, noite de terça em Brasília).

"De acordo com as diretrizes do governo, seis caminhões que transportavam ajuda humanitária do Programa Mundial de Alimentos (PMA) entraram na noite passada no norte da Faixa de Gaza" a partir do território israelense, assinalou o Exército.

Desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, o Exército israelense restringiu a ajuda para Gaza, que costuma entrar pelo sul do território e mal chega até o norte.

O PMA das Nações Unidas alertou na segunda-feira que o norte de Gaza segue rumo a uma "catástrofe humanitária" e pediu a Israel que habilitasse mais pontos de entrada terrestre para os comboios de ajuda.

O Exército israelense explicou que "os resultados deste projeto piloto serão apresentados aos responsáveis governamentais".

Diante a insuficiência da ajuda que chega por via terrestre, vários países começaram a lançá-la de aviões e um corredor também foi implementado para que possa chegar por mar.

Contudo, tanto a ONU quanto as ONGs humanitárias alertam que esses métodos não podem substituir os comboios de ajuda por via terrestre.

Sem citar este "projeto piloto", o PMA assinalou na rede social X que, pela primeira vez desde 20 de fevereiro, um de seus comboios havia "alcançado" a Cidade de Gaza, no norte, com ajuda para aproximadamente 25.000 pessoas.

"Com a população do norte de Gaza à beira da fome, precisamos que a ajuda entre todos os dias e de pontos de entrada diretos para o norte de Gaza", reivindicou o PMA.

bur-gl/jnd/DBH/db/rpr/am

