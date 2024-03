EXCLUSIVO - Goldman Sachs quer expandir carteira de crédito privado a US$300 bi em cinco anos

Por Saeed Azhar

NOVA YORK (Reuters) - A Goldman Sachs Asset Management, uma unidade do Goldman Sachs Group, tem como objetivo expandir sua carteira de crédito privado para 300 bilhões de dólares em cinco anos, ante os atuais 130 bilhões de dólares, disse um executivo do banco, apresentando um plano de expansão agressivo.

"É uma oportunidade enorme", disse Marc Nachmann, chefe global de gestão de ativos e patrimônio do Goldman, em uma entrevista à Reuters.

As aspirações de crédito privado do Goldman são maiores do que as de seus pares, incluindo o Morgan Stanley, que pretende dobrar sua carteira de crédito privado para 50 bilhões de dólares no médio prazo, à medida que reúne fundos de grandes investidores.

O JPMorgan Chase destinou pelo menos 10 bilhões de dólares para crédito privado, e o Wells Fargo e o Citigroup estabeleceram parcerias para ganhar mercado.

Dos 40 bilhões de dólares a 50 bilhões de dólares que o Goldman planeja levantar para investimentos alternativos neste ano, pelo menos um terço será dedicado ao financiamento de estratégias de crédito privado, disse ele.

Os credores não bancários, ou "shadow banks", têm expandido seus empréstimos nos últimos anos à medida que enfrentam menos obstáculos regulatórios do que os credores tradicionais.

Os bancos de Wall Street também têm unido forças com gigantes de private equity e gestores de ativos para expandir seus negócios de crédito privado. O Goldman Sachs atua no setor de crédito privado há quase três décadas.

O braço de gestão de ativos tem uma variedade de estratégias de crédito privado para diferentes níveis de investidores em empresas que são pagas de acordo com o tipo de dívida ou patrimônio que possuem, disse Nachmann.