EUA: parlamentares apresentarão projeto de lei para ampliar exploração de mineração em alto mar

Parlamentares americanos devem apresentar um novo projeto de lei ao Congresso, nesta terça-feira, 12, com o objetivo de intensificar os interesses americanos na mineração em alto mar, pressionando especificamente por apoio financeiro, diplomático e de infraestrutura para a indústria.

A mineração em águas profundas, o processo de recolha de minerais do fundo do mar, continua a ser controversa entre os grupos ambientalistas, mas vem ganhando força junto dos legisladores dos EUA como forma de fornecer fontes alternativas de minerais para as necessidades da indústria dos EUA, sem ter de depender da China.

O projeto de Lei de Uso Responsável dos Recursos do Fundo Marinho de 2024, de autoria dos deputados Carol Miller e John Joyce, pressiona as agências federais a "fornecerem recursos financeiros, diplomáticos , ou outras formas de apoio ao processamento e refino de coleta de nódulos do fundo do mar, onde o fornecimento upstream está em conformidade com os regulamentos", de acordo com um rascunho do texto visto pelo The Wall Street Journal.

"Os Estados Unidos não deveriam ficar dependentes da China por minerais críticos", disse Miller por e-mail. "A Lei do Uso Responsável dos Recursos do Fundo Marinho reduzirá significativamente as vulnerabilidades da cadeia de abastecimento e reforçará a produção e os empregos americanos, ao mesmo tempo que combate a produção chinesa de minerais críticos.".