'Estou orgulhoso': quem é o 'sósia' de Lula em ato de apoio a Bolsonaro

A presença de um manifestante com a bandeira do Brasil em um ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 25 de fevereiro chamou a atenção. O homem, de cabelos grisalhos, virou meme por sua semelhança com o presidente Lula.

'Orgulhoso'

O "sósia" de Lula é um médico mineiro que mora em Jaboticabal (SP). Célio José de Morais, 68, contou ao UOL que resolveu ir à Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro para demonstrar apoio ao ex-presidente, investigado por tentativa de golpe. Sobre as brincadeiras em relação à sua semelhança com Lula, ele afirma: "Estou orgulhoso do carinho de todos que a mim estão dirigindo".

A semelhança de Morais com o presidente Lula chamou a atenção dos participantes da manifestação e, posteriormente, dos apoiadores de Lula e Bolsonaro, a ponto de o ex-presidente querer conhecê-lo e conversar por videochamada. Célio disse que a semelhança com Lula nunca foi um problema para ele e que as pessoas abordam o assunto em tom de brincadeira.

Ele acredita que se parece com Lula pelo formato do rosto e compleição física, "típica dos brasileiros". E quem ele acha mais bonito, Lula ou Bolsonaro? "A beleza é interior", responde. Célio diz respeitar e admirar o ex-presidente: "É um líder que eu sonhava ter".

Célio diz que se decepcionou com os dois primeiros governos de Lula Imagem: Arquivo pessoal

Quem diz que sou parecido com o Lula são as pessoas. Então, eu devo ser parecido mesmo. Muita gente brinca com isso, mas tudo sempre em tom de humor, jamais de forma agressiva.

Célio José de Morais, cardiologista

Sobre ter virado meme na última manifestação pró-Bolsonaro, o médico afirma que se sente honrado com as imagens, disseminadas pelo deputado delegado Paulo Bilynsky (PL). Na brincadeira, Morais é apontado como um "infiltrado" na manifestação.

Quanto às brincadeiras, tudo está acontecendo com muito humor e palavras de elogio.

Médico mineiro

Célio em corrida de rua; médico é de Minas e se mudou para Jaboticabal Imagem: Arquivo pessoal

O cardiologista nasceu em Passa Tempo, no interior de Minas Gerais. Depois, se mudou para Jaboticabal (SP), onde mora há 40 anos. Ele é casado, tem três filhos e dois netos.

O "sósia" de Lula iniciou os estudos em 1980 na Unicamp e concluiu em 1985. Mudou-se para Jaboticabal em 19 de janeiro de 1986, onde começou a trabalhar na Academia da Força Aérea do município e também em Pirassununga, cidade próxima.

Morais trabalhou como plantonista do pronto-socorro municipal e como cardiologista. Atualmente, faz parte da mesa diretora do Hospital e Maternidade Santa Isabel, como secretário.

Sua opinião sobre os dois primeiros mandatos de Lula vem acompanhada de certa decepção. "Tínhamos esperança que o Brasil iria decolar. Na prática, isso não aconteceu. Prosperou muita corrupção e tive certeza de que o caminho precisava mudar", diz o médico sobre os dois primeiros mandatos de Lula.

Quanto ao novo mandato, o médico avalia que o primeiro ano de governo não foi ruim, mas atribui o resultado à "herança" deixada por Bolsonaro.

Célio em casa; semelhança com Lula é apontada pelas pessoas na rua Imagem: Arquivo pessoal

Morais diz que se tornou apoiador de Bolsonaro por considerá-lo um líder nato. Para o médico, o ex-presidente tem "Deus no coração e um amor ao Brasil enorme".

O médico elogiou o trabalho do governo anterior na pandemia e contou que, ele próprio, cuidou de 132 pacientes com covid-19, "com medicações proibidas pelo sistema". Mais de 700 mil pessoas morreram no Brasil com a covid-19. O chamado tratamento precoce, defendido por Bolsonaro, é comprovadamente ineficaz contra a doença. Já a vacina, principal forma de proteger a população, foi desestimulada pela gestão Bolsonaro.