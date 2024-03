Elite russa espera que Putin remodele governo após vitória nas eleições

Por Guy Faulconbridge e Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - A elite russa está esperando que o presidente Vladimir Putin remodele cargos do governo para trazer pessoas mais jovens após o que ela vê como a formalidade de sua retumbante vitória eleitoral neste fim de semana, disseram quatro fontes próximas às autoridades.

No controle de todas as alavancas do Estado e sem concorrentes políticos sérios, Putin -- no poder como presidente ou primeiro-ministro desde o último dia de 1999 -- deve conquistar um quinto mandato presidencial e mais seis anos no poder.

As quatro fontes, que não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade do assunto, disseram que esperam que pessoas mais jovens sejam colocadas em cargos mais altos do governo, incluindo talvez vice-ministros e chefes de departamentos ministeriais, e que uma geração mais velha de autoridades seja rebaixada ou se aposente após a eleição.

Uma das fontes disse que as pastas ministeriais também estavam sendo revisadas e que a remodelação deve ocorrer em maio.

As mudanças nas principais empresas estatais, nas gigantes estatais de energia e nos mais de 80 governos regionais da Rússia também são consideradas possíveis, disseram as fontes. O Kremlin diz que nunca comenta sobre mudanças planejadas antes do tempo.

Em um momento em que a Rússia está travando uma guerra com a Ucrânia e precisa de continuidade, duas das fontes disseram que não esperavam que Putin mudasse seus ministros da Defesa e das Relações Exteriores.

"Não se trocam cavalos no meio do caminho", disse a primeira fonte, que acrescentou que seria surpreendente se o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, de 68 anos, e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que completa 74 anos neste mês, não mantivessem seus cargos.

No cargo desde 2020, Mikhail Mishustin, o primeiro-ministro tecnocrático de 58 anos, também deve manter seu emprego, disseram eles. O mesmo acontece com a presidente do banco central, Elvira Nabiullina, disseram três fontes.

As mudanças planejadas no topo dos principais ministérios e nas agências de segurança só ocorrerão após o fim do que Putin chama de sua operação militar especial na Ucrânia, disse a primeira fonte.

A segunda fonte também esperava uma remodelação pós-eleitoral que traria mais jovens para a administração. Putin não faz grandes mudanças no governo desde 2020.

As alterações introduzidas na Constituição russa nesse mesmo ano permitiram que Putin, de 71 anos, permanecesse no poder até 2036 se for reeleito no domingo e novamente em 2030.