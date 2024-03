Deputada federal que recebeu ameaça de morte tem escritório invadido em GO

A deputada federal Silvye Alves (União-GO) teve seu escritório localizado no setor sul, em Goiânia, invadido pela terceira vez em menos de quatro meses.

O que aconteceu

A última invasão aconteceu na noite desta segunda-feira (11), quando um criminoso destruiu parte do teto da cozinha para conseguir entrar no escritório. Foram levados a bolsa de uma servidora e um celular corporativo, segundo informações da assessoria da deputada.

O escritório foi invadido pela primeira vez em 30 de novembro de 2023, quando foram levados dois notebooks e um celular. A segunda vez ocorreu em 15 de fevereiro deste ano, mas nada foi levado. Entretanto, as gavetas e documentos que estavam no espaço foram revirados.

Imagens do circuito interno de segurança do local foram entregues à Polícia Civil de Goiás para auxiliar na investigação. Até o momento, ninguém foi preso ou identificado por invadir o escritório.

Ameaças de morte

Em junho de 2023, o União Brasil pediu que a Câmara dos Deputados disponibilizasse escolta policial para Sylvie Alves devido a ameaças de morte feitas contra a parlamentar e seus familiares.

Na ocasião, a legenda disse que as ameaças foram em razão do posicionamento da parlamentar em votações no Congresso. No entanto, não foi informado qual o posicionamento de Sylvie no pedido. Alves tem como uma de suas bandeiras o combate à violência contra a mulher.

Sylvie Alves tem 41 anos e foi a deputada federal mais votada em Goiás, em 2022, com 255 mil votos. Ela também é jornalista e apresenta um telejornal na afiliada do SBT no estado.