Sofre para tirar rótulo de vidro? Veja quais métodos funcionam de verdade

Reaproveitar embalagens de vidro, além de ser uma atitude sustentável, também nos ajuda a economizar dinheiro para decorar e organizar a casa. Alguns rótulos são bem simples de remover. Os de papel, que geralmente vêm em garrafas de vinho e de cerveja, saem sem grandes dificuldades. Mas e os que são de plástico e cheios de cola? Como faz?

Pesquisando na internet, há dezenas de métodos. O curioso é que quem tem o seu, jura de pé junto que é o melhor. Aqui, somos imparciais, então testamos seis formas, levando em consideração o tempo, a praticidade e o preço.

Água quente

O primeiro teste foi deixando a garrafa de molho em água quente, por dentro e por fora, por quinze minutos. O rótulo até começou a se soltar, mas muito pouco. Testei esfregar com a esponja, mas nada. Método reprovado.

Tira Grude, óleo essencial de limão e óleo de cozinha

Esses três produtos são ótimos para remover etiquetas e rótulos de papel. A ideia é embebedá-los com o líquido e esfregar. Costuma sair tudo. Porém, o plástico não absorve os solventes e não faz nem cócegas. Os três foram produtos reprovados para rótulos difíceis.

Secador de cabelo

Testamos passar o secador de cabelo sobre o rótulo por alguns segundos. Tirou rapidinho, mas deixou com bastante resíduo de cola, que também não saía esfregando com a esponja em água corrente.

Aí, voltamos para os três produtos testados anteriormente. O Tira Grude e o óleo de limão super funcionaram e limparam bem. Já o óleo de cozinha não rolou.

Esse método foi um dos melhores. Se precisar escolher, a sugestão é comprar o Tira Grude, que é mais barato do que o óleo de limão. O processo levou, ao todo, 4 minutos e 23 segundos, contados no cronômetro.

Raspador ratinho

Esse é um dos métodos mais incomuns, mas mais eficientes. Basta passar o raspador ratinho, sem muito esforço, até que arranque todo o rótulo. No final, é preciso continuar raspando para tirar o excesso de cola e finalizar lavando com água, detergente e uma esponja.

Ao todo, o processo levou 3 minutos e 32 segundos, cronometrados. Pelo vídeo (assista no início desta matéria), pode parecer que estou fazendo força, mas não, basta apenas um pouco de precisão e firmeza.

Outros métodos

Ah, mas e vinagre? O bicarbonato? A acetona? O removedor? É, a gente não testou tudo.

Qual é o veredito?

Tanto o combo secador com Tira Grude quanto o raspador ratinho são métodos eficientes e práticos.

Usar o raspador foi um minuto mais rápido

Como a lâmina é pequena, é fácil de guardar

O raspador não precisa ser ligado na tomada, como o secador, e é barato

Por outro lado, muita gente já tem secador em casa

O Tira Grude também é pequeno, fácil de guardar e dá para usar o em outras ocasiões

O método do secador faz menos sujeira e usa menos água

