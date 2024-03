Presidente da Câmara de SP defende comissão da mulher sem mulheres

O vereador Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, defendeu a atual composição da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, que não tem nenhuma parlamentar mulher, em reunião das lideranças da casa realizada nesta terça (12).

O que aconteceu

Leite afirmou que o grupo não analisa só questões relacionadas à mulher. Além disso, ele explicou que trocas na composição são possíveis a qualquer momento, desde que haja entendimento entre dois partidos pela substituição de um dos integrantes.

Para Leite, isso invalidaria as críticas recentes. Ele disse ainda que nenhum pedido de substituição de nomes na comissão chegou à presidência da casa nos últimos dias.

Todas as comissões debatem e respeitam as mulheres, e nenhuma é menos importante que outra

Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Vereadora de oposição questiona declarações. "Nossa conversa não é para exigir, mas para expor como as coisas funcionam aqui na Câmara", afirmou Elaine do Quilombo Periférico (PSOL). Segundo ela, o PSOL tem tentado conversar com outras legendas para que a vereadora Luana Alves possa voltar ao grupo.

"Não me senti bem com o que a Elaine falou", afirmou Sansão Pereira (Republicanos). "Querem criar uma indisposição entre homens e mulheres a partir de uma situação delicada", disse o vereador na reunião. "Se fosse assim, então não existiria ginecologista homem, só ginecologista mulher", afirmou.

Membro da comissão também se defendeu. Segundo André Santos (Republicanos), 70% das funcionárias de seu gabinete são mulheres —inclusive a chefe de gabinete. "O senhor em nenhum momento disse 'não' à Luana, todas as vezes em que ela quis fazer parte da comissão", disse ele a Milton Leite.

Entenda o caso

Vereadora do PSOL foi convidada a integrar a comissão simbolicamente em março, o mês da mulher. O convite foi feito a Luana Alves na última sexta (8), Dia Internacional da Mulher.

Desde 2021, a comissão é formada por sete vereadores homens. Nos últimos três anos, um homem sempre cedeu a vaga para que Luana pudesse integrar o grupo — o que não aconteceu em 2024.

PSOL procurou PT e outros partidos para tentar vaga em comissão. Especificamente no caso do PT, que tem dois membros na comissão, não houve disponibilidade para a troca, conforme relatou o vereador Senival Moura (PT) durante a reunião.

Estou há semanas procurando todos os líderes partidários para tentar resolver essa situação

Luana Alves, vereadora pelo PSOL

"É muito ruim para a sociedade de São Paulo que essa comissão não tenha nenhuma mulher", afirmou Luana durante reunião. Interrompida por duas vezes pelos vereadores André Santos (Republicanos) e Milton Leite (União Brasil) em sua fala sobre o tema, ela pediu aos colegas de Câmara que priorizem a situação.

Reunião que discutiu o assunto tinha três mulheres e nove homens. Além de Luana, apenas as vereadoras Cris Monteiro (Novo) e Elaine do Quilombo Periférico (PSOL) participaram do debate, enquanto todos os outros na reunião eram vereadores do sexo masculino.