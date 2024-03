Com 5 tomadas, filtro de linha que protege eletrônicos está com 21% OFF

Um dos modelos de filtro de linha que fazem sucesso entre consumidores, o iClamper Energia 5, da Clamper, está em oferta na Semana do Consumidor — evento de promoções que começou hoje (11). O item está com 21% de desconto na Amazon, parceira do UOL.

Esse tipo de produto é diferente da extensão e, como o próprio nome diz, tem como função filtrar o sinal que vem da rede elétrica. Em outras palavras, limar possíveis interferências (como explicamos aqui). Além disso, ele protege os equipamentos eletrônicos dos surtos de tensão, como os gerados por um raio. Veja os atributos desse modelo e avaliações de compradores.

Tem cinco tomadas e todas as características para proteger o que estiver ligado nele.

Atua como um dispositivo de proteção contra surtos, que age como uma barreira para evitar que possíveis descargas elétricas ou casos de curto-circuito danifiquem os aparelhos conectados.

Além disso, atua como filtro de linha, eliminando possíveis interferências presentes na corrente elétrica da rede de sua casa.

Por fim, tem uma espécie de "chave geral", que permite ligar e desligar o fluxo de eletricidade.

O que diz quem comprou?

O produto tem avaliação média de 4,9 (do total de cinco). Leia alguns comentários feitos por quem o comprou.

Ele é extremamente robusto e com tecnologia embarcada. Não é uma simples extensão, é um sistema de proteção aos aparelhos ligados a ele. Excelente custo-benefício.

Carlos Henrique

Boa opção tanto para proteção como para quem tem poucas tomadas para os equipamentos. A luz na minha região também é muito instável, então gosto de poder desligar os equipamentos direto no disjuntor da régua.

João V.

Tinha um filtro de linha do modelo antigo. Ocorreu um curto no transformador da minha rua, o filtro de linha queimou e a parede que estava fixado chegou a ficar preta, mas ele protegeu da descarga a minha TV e videogame. Excelente investimento, comprei novamente

Josimar

Eu super-recomendo. Na minha região a queda de energia é uma coisa constante, infelizmente. Com esse equipamento ficamos mais seguros para manter seguro aquilo que é mais importante -- leia-se caro --, como TV, videogame e PC

Andressa

O comprimento do fio é um pouco curto, mas nada que não esteja descrito no anúncio.

Wesley Cardoso

Vale a pena?

De forma geral, a resposta é sim. Esse aparelho não apenas é capaz de multiplicar uma tomada para cinco como também oferece uma série de proteções para garantir que os eletrônicos não sejam danificados em caso de surtos elétricos.

É algo útil especialmente se a rede elétrica da sua casa é instável ou, ainda, se você mora em locais onde há queda constante de energia - o filtro de linha não manterá seus aparelhos ligados nesse caso, como ocorreria com um no break, mas evitará que possíveis alterações de tensão causem danos.

No mais, fica apenas o alerta de que esse dispositivo é destinado a eletrônicos que demandam pouca carga, como TVs, computadores e aparelhos nessa linha.

No caso de aparelhos como geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, entre outros, o ideal é que eles usem uma conexão exclusiva com a rede elétrica.

