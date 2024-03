China, Rússia e Irã organizam exercícios militares conjuntos

As forças navais da China, Rússia e Irã organizam esta semana exercícios militares conjuntos no Golfo de Omã, em um contexto regional explosivo com a guerra de Gaza e os ataques dos rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho.

Os três países, que compartilham o desejo de enfrentar o que consideram a hegemonia dos Estados Unidos no cenário internacional, já executaram manobras conjuntas na região no início do mês.

As operações têm como objetivo "manter conjuntamente a segurança marítima regional", afirmou o Ministério da Defesa chinês na segunda-feira, primeiro dia dos exercícios que terminarão na sexta-feira.

Pequim mobilizará um destróier, uma fragata lança-mísseis e um navio de abastecimento, segundo o ministério.

A imprensa estatal russa informou a chegada ao porto iraniano de Chabahar (sudeste) de um destacamento da Frota do Pacífico, liderado pelo navio Varyag.

"O principal objetivo das manobras é garantir a segurança da atividade econômica marítima", afirmaram, citando uma fonte do Ministério da Defesa russo.

O início dos exercícios coincide com o primeiro dia do Ramadã, a grande festa do calendário muçulmano que este ano é marcada pela guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza.

O conflito também levou os rebeldes huthis a atacar navios no Mar Vermelho, supostamente em solidariedade com os palestinos de Gaza.

