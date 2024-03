Chefe do BC do Japão modera otimismo em relação à economia

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta terça-feira que a economia está se recuperando mas que também mostra alguns sinais de fraqueza, oferecendo uma avaliação um pouco mais sombria do que em janeiro.

Ueda falou antes da reunião de política monetária do banco central na próxima semana, na qual a diretoria debaterá se as perspectivas são suficientemente animadoras para eliminar gradualmente seu estímulo monetário maciço.

Falando no Parlamento nesta terça-feira, Ueda disse que o consumo de alimentos e necessidades diárias está enfraquecendo em meio aos preços mais altos. Mas ele disse que os gastos das famílias estavam melhorando moderadamente com a expectativa de salários mais altos no futuro.

"A economia do Japão está se recuperando moderadamente, embora tenha sido observada fraqueza em alguns dados", disse Ueda quando questionado por um parlamentar sobre os recentes sinais de fraqueza no consumo e nas despesas de capital.

A avaliação foi um pouco menos otimista do que a apresentada no último relatório trimestral do Banco do Japão, publicado em janeiro, que descreveu a economia como "recuperando-se moderadamente".

Ueda ofereceu poucas pistas sobre quando o banco central encerrará as taxas de juros negativas, uma política que está em vigor desde 2016.

Mas disse que há várias maneiras de aumentar os custos de empréstimos de curto prazo se houver condições para acabar com as taxas de juros negativas.

De acordo com sua política de taxas negativas, o Banco do Japão atualmente cobra juros de 0,1% sobre as reservas em excesso que as instituições financeiras mantêm no banco central para incentivá-las a emprestar o dinheiro.

Uma ideia seria pagar juros positivos sobre as reservas, o que ajudaria a aumentar a taxa de juros overnight, disse Ueda. Se a inflação acelerar e justificar um maior aperto da política monetária, o banco central poderá fazê-lo aumentando as taxas de curto prazo em vez de se desfazer de seus enormes títulos, acrescentou.

"Estamos nos concentrando em saber se um ciclo positivo de inflação e salários está começando, para avaliar se o alcance sustentável e estável de nossa meta de preços está à vista", disse ele.

"Diversos dados foram divulgados desde janeiro e provavelmente teremos dados adicionais nesta semana. Analisaremos esses dados de forma abrangente e tomaremos uma decisão de política monetária apropriada", disse ele.

(Reportagem adicional de Tetsushi Kajimoto)