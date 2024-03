CEO do Milan é investigado por suposta fraude em venda do clube

MILÃO, 12 MAR (ANSA) - O CEO do Milan, Giorgio Furlani, e seu antecessor, Ivan Gazidis, estão sendo investigados pelo Ministério Público de Milão por suspeita de fraude na venda do clube, informaram fontes judiciais nesta terça-feira (12).

O inquérito diz respeito à venda do clube rossonero pelo fundo de investimento Elliott ao fundo americano RedBird Capital, liderado por Gerry Cardinale, e resultou em uma operação de buscas nos escritórios de Furlani e de outros executivos do Milan pela Guarda de Finanças.

Segundo as autoridades, os executivos teriam obstruído as atividades de supervisão da Federação Italiana de Futebol (Figc) em relação à comunicação dos beneficiários efetivos da empresa, algo que, de acordo com o Ministério Público, não ocorreu.

Outras duas pessoas que operam em Luxemburgo também estão na mira da justiça.

Além disso, o Milan ainda poderia pertencer ao fundo Elliot e ao americano Paul Singer apesar do diretor executivo do RedBird Capital aparecer como dono do clube desde agosto de 2022.

A hipótese é baseada em uma série de elementos adquiridos nas investigações dos promotores de Milão, Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, conduzidas pela Unidade Especial de Polícia Monetária da polícia fiscal italiana Guarda de Finanças.

De acordo com o inquérito, "o Fundo Elliott mantém atualmente o controle substancial do Milan, enquanto a autoridade supervisora Figc foi informada da transferência de propriedade em favor do Fundo RedBird em 2022".

O Milan , por sua vez, reconheceu a busca e a investigação relacionadas a possíveis irregularidades na transferência de titularidade, mas negou qualquer tipo de irregularidade.

"Em relação à busca realizada hoje na sua sede, o Milan se posiciona como alheio e estranho aos procedimentos em curso relacionados com a sua aquisição, concluídos em agosto de 2022", diz um comunicado oficial.

O clube destaca ainda que "a investigação, na qual estão também envolvidos os representantes legais com poderes de assinatura, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, atual e ex-diretor executivo do clube, pressupõe comunicações incorretas à autoridade de controle competente". "O clube está prestando total cooperação à autoridade investigadora", concluiu.

A Red Bird Capital Partners concluiu a compra do Milan em 31 de agosto de 2022 por 1,2 bilhão de euros e inaugurou uma nova era no multicampeão clube lombardo. (ANSA).

