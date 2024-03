Centro-Sul processa 552 mil t de cana na 2ª quinzena; alta anual é de 668,49%

São Paulo, 12 - A moagem de cana-de-açúcar na segunda quinzena de fevereiro na região Centro-Sul totalizou 551,73 mil toneladas, volume quase oito vezes maior (668,49%) em comparação com igual período do ano passado (71,79 mil toneladas). As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), em levantamento quinzenal, divulgado nesta terça-feira, 12.Conforme a Unica, na segunda metade de fevereiro, duas unidades deram início à safra 2024/2025, que oficialmente começa em abril. "Ao término da quinzena, estão em operação 17 unidades produtoras na região Centro-Sul, das quais cinco unidades com processamento de cana, nove empresas que fabricam etanol a partir do milho e três usinas flex", relatou a Unica. No mesmo período, na safra 2022/23, operaram 15 unidades produtoras. Nessa quinzena foi registrado o início de operação de uma nova unidade de etanol de milho em Mato Grosso do Sul.Em levantamento preliminar realizado pela Unica, espera-se que 28 unidades produtoras reiniciem as atividades durante a primeira quinzena de março. O ritmo de retorno das usinas pode sofrer alterações a depender das condições climáticas de cada região canavieira.A produção de açúcar na segunda metade de fevereiro foi de 16,13 mil toneladas. Na segunda quinzena de fevereiro, 328,83 milhões de litros (+114%) de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 294,65 milhões de litros (+197%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 34,18 milhões de litros (-37,86%).Do total de etanol registrada na segunda metade de fevereiro, 89% foram provenientes do milho, cuja produção atingiu 292,94 milhões de litros neste ano, em comparação com 149,81 milhões de litros no mesmo período do ciclo 2022/23 - aumento de 95,53%.