Celta anuncia saída do técnico Rafa Benítez

O Celta de Vigo anunciou nesta terça-feira (12) a saída do técnico Rafa Benítez pelos maus resultados da equipe, que está à beira da zona de rebaixamento no Campeonato Espanhol.

"Rafa Benítez e sua comissão técnica deixam o Celta após oito meses de entrega absoluta e plena dedicação, mas nos quais a equipe não obteve os resultados esperados", afirmou o clube em comunicado.

"O treinador do Celta Fortuna [time B], Claudio Giráldez, assumirá a equipe principal a partir de quarta-feira", acrescenta a nota.

Benítez chegou ao Celta em junho do ano passado com contrato inicialmente previsto para três temporadas.

O treinador sempre ressaltou que tinha um projeto de longo prazo, mas os maus resultados no ano do centenário do clube e a goleada por 4 a 0 sofrida para o Real Madrid no último domingo levaram à sua demissão.

O time conseguiu apenas cinco vitórias em 28 rodadas do Campeonato Espanhol até aqui e é o 17º colocado com dois pontos à frente do Cádiz (18º), que abre a zona de rebaixamento. Além disso, caiu nas quartas de final da Copa do Rei para a Real Sociedad.

gr/dam/cb/aa

© Agence France-Presse