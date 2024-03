Bolsa de Seul sobe na manhã de terça-feira

SEUL, 12 de março de 2024 (WAM) -- As ações sul-coreanas foram negociadas em alta no final da manhã de terça-feira, com ganhos em tecnologia, energia e outras blue chips, informou a agência de notícias Yonhap.

O índice de referência Korea Composite Stock Price Index subiu 10,22 pontos, ou 0,38%, para 2.670,06, em torno das 11h20. A moeda local estava sendo negociada a 1.312,55 won em relação ao dólar americano, uma queda de 2,25 won em relação ao fechamento da sessão anterior.