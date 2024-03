Bivar rebate acusações de presidente do União com processo por danos morais

O deputado federal Luciano Bivar (União-PE), ex-presidente do partido, afirmou que irá processar o atual presidente, Antônio Rueda, por danos morais.

O que aconteceu

Rueda indicou que o pernambucano teria responsabilidade sobre o incêndio que ocorreu na casa de praia dele e na de sua irmã, que também é tesoureira do partido.

Rueda afirmou que vai apresentar uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) contra Bivar. Ele quer que o ex-presidente do União seja investigado pelos incêndios.

Ele afirma que Bivar já o ameaçou antes. A ação será juntada a outro pedido de inquérito, solicitado pela Polícia Civil do Distrito Federal, para investigar as ameaças de Bivar contra Rueda.

Bivar nega que tenha ameaçado o atual presidente, mas admite que já subiu o tom contra ele. Em coletiva de imprensa, o deputado contou que disse a Rueda que "acabaria com a raça política dele", sem admitir ter sido em tom de ameaça.

A jornalistas, Bivar disse que não há registros sobre o incêndio no grupo do condomínio onde estão as casas atingidas pelo fogo. O deputado pernambucano tem uma residência no mesmo local.