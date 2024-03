Headphone da Philips está por menos de R$ 100; veja o que ele tem de bom

Um dos modelos de headphone mais vendidos na Amazon, o Bluetooth On-ear TAH1108BK/55, da Philips, está pela metade do preço na Semana do Consumidor - evento de promoções que começou ontem (11) e acontece durante toda a semana. O item, que custava quase R$ 200, sai por menos de R$ 100 na Amazon, parceira do UOL.

Com bom custo-benefício, ele tem bateria recarregável com autonomia de 15 horas. Veja a seguir outras vantagens do produto e o que diz quem comprou.

Destaques do headphone

O modelo tem um arco para ser usado na cabeça que une os dois fones de ouvido. Produtos dessa categoria geralmente são feitos para serem confortáveis durante o uso prolongado, seja ouvindo música ou jogando. As almofadas acolchoadas oferecem maior conforto para as orelhas.

Com as 15h de autonomia da bateria, dá para começar a usar às 8h, para fazer chamadas no trabalho, e usar sem parar até 23h, depois de assistir a um filme antes de dormir, por exemplo.

Além disso, se você usar apenas 2 horas por dia, durante o treino da academia, a recarga pode durar a semana inteira.

O headphone da Philips ainda tem microfone e promete um som nítido, com as frequências agudas, média e grave bem definidas. Sem fio, ele oferece maior mobilidade e se conecta com qualquer dispositivo Bluetooth, como celular e notebook.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 4.500 avaliações na Amazon, com nota média de 4,7 de 5, e só no mês passado registrou mais de 4.000 compras. Confira algumas opiniões dos consumidores:

Optei pelo modelo de headphone pra usar na academia. Depois de muito pesquisar, escolhi esse da Phillips por causa do preço e das boas avaliações e, após uma semana de uso, só tenho elogios. O fone é leve, não aperta nas orelhas (mesmo usando óculos) e tem bom isolamento acústico e boa qualidade sonora. O microfone também é muito bom, funcionando tanto em ligações no celular quanto em calls pelo computador. [...] Bateria tem excelente duração (no meu uso, dura uns 3 dias) e carrega rapidamente (por volta de 2h). Cerise Eleusis

Compensa demais pelo valor. Uso a semana toda na academia e carrego apenas no sábado. Qualidade boa de som, sem muito delay entre voz e vídeo e bom alcance do bluetooth. Recomendo muito considerando o valor que está. Raniel Muller

Ele é ótimo, abafa bem o som de fora, capta um bom áudio. Uso para o trabalho e escuto uma musiquinha de vez em quando. Ele me serve perfeitamente. E o alcance dele é muito bom. Ele não deixa minha orelha doendo como outros que já tive. Ando tranquilamente pela casa com ele e nem falha a transmissão. Nada a reclamar de fato. Bateria dura muito mesmo. Carreguei ele uma vez, em quase duas semanas de uso. Recomendo. Juliana Gomes da Silva

A bateria dura bastante. Uso todos os dias para treinar (1h) e para estudar (1h30) e a carga dura cerca de 2 semanas mais ou menos. O fone é pequeno, não tem isolamento de som externo total, abafa pouca coisa, mas é bem confortável e tem como regular para ajustar na cabeça. Da para passar as músicas, aumentar o volume, pausar e dar play direto no fone. O som, na minha opinião é bom. Janaina Nayara

Ele promete 15h de duração e, de acordo com meus cálculos, durou mais do que isso, kkkk. Ele já chegou carregado e usei muuuito! Em um dia, cheguei a usar por umas 7 horas seguidas e continuou maravilhoso. Fabiola Valentina

Principais reclamações

Alguns consumidores tiveram problemas com a conexão bluetooth do aparelho depois de algum tempo de uso. Veja algumas opiniões:

A conectividade com meu aparelho celular e com outros que testei parou de funcionar em menos de um mês e até o momento não consigo conectar e utilizar. Não foi mau uso, pois ele sempre foi bem manuseado. Comprei achando que Philips ia ser bom, mas me decepcionou. Juliana

Com uma semana de uso a conexão Bluetooth estava falhando em caminhadas matinais e logo após a almofada do fone saiu. Daniel

Tem uma boa bateria, mas fica desconectando e não reconecta sozinho quando se aproxima do dispositivo. EGB

