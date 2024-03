Barcelona vence por 3 a 1 e elimina Napoli da Champions

SÃO PAULO, 12 MAR (ANSA) - O Napoli perdeu por 3 a 1 para o Barcelona e foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O jogo aconteceu nesta terça-feira (12) no estádio Olímpico da Catalunha, em Barcelona.

Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida na Itália, o Barcelona encaminhou a classificação já no início da partida com os gols de Fermín López aos 15 minutos do primeiro tempo e de João Cancelo dois minutos depois.

O Napoli descontou ainda no primeiro tempo com o gol de Amir Rrahmani aos 30 minutos.

Na segunda etapa, o time italiano não conseguiu acertar nenhum chute na direção do gol adversário e viu o sonho da classificação ser eliminado de vez com o gol de Robert Lewandoswki aos 38 minutos.

Agora, restam para o Napoli nesta temporada os últimos 10 jogos do Campeonato Italiano.

O atual campeão da Série A ocupa apenas a sétima posição com 44 pontos, sete atrás da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

No domingo, os napolitanos enfrentam a líder Internazionale às 16h45 no horário de Brasília no estádio de San Siro em Milão.

Com a eliminação do Napoli, a Inter é a única equipe italiana que ainda luta pelo título da atual edição da Liga dos Campeões.

Depois de vencerem por 1 a 0 na Itália, os nerazzurri jogam nesta quarta-feira (13) contra o Atlético de Madrid na Espanha por uma vaga nas quartas de final. (ANSA).

