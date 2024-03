Autoridades de Sharjah anunciam acesso gratuito ao Museu da Civilização Islâmica de Sharjah durante o Ramadã

SHARJAH, 12 de março de 2024 (WAM) -- A Autoridade dos Museus de Sharjah (SMA, na sigla em inglês) anunciou o acesso gratuito ao Museu da Civilização Islâmica do emirado durante o mês sagrado do Ramadã. A instituição funcionará em dois horários, das 9h às 14h e das 21h às 23h, recebendo visitantes todos os dias, exceto na sexta-feira.

No entanto, o museu ajustará seu horário noturno fechando durante os últimos dez dias do Ramadã para acomodar o período mais intenso de Taraweeh e orações noturnas. Permanecerá fechado também nos dias 29 e 30 do Ramadã em observância aos preparativos do Eid Al Fitr.

Reconhecido como um marco de importância cultural em Sharjah e na região, o Museu da Civilização Islâmica se destaca por sua magnificência arquitetônica, ecoando os designs tradicionais árabe-islâmicos. Tendo surgido como um mercado em 1987, sua construção abrange uma área extensa de 10 mil metros quadrados, inspirada no estimado Museu de História Natural de Londres.