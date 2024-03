Astro de 'Gladiador' fará show em antiga arena romana na Itália

ROMA, 12 MAR (ANSA) - O antigo anfiteatro romano do sítio arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, será palco de uma série de espetáculos entre os meses de junho e julho.

A iniciativa foi apresentada nesta terça-feira (12), em Roma, e inclui apresentações do músico americano John Legend (11/6), da banda do ator neozelandês Russell Crowe (9/7), protagonista de "Gladiador", e do trio de ópera pop italiano Il Volo (17/7).

"Hoje celebramos o casamento muito feliz entre o patrimônio artístico cultural e uma excelência nacional, que é o canto", disse o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano.

Os espetáculos acontecerão em uma antiga arena de gladiadores na cidade romana de Pompeia, devastada por uma erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 e que hoje é o principal sítio arqueológico da Itália.

Na década de 1970, o anfiteatro já foi palco de um histórico show da banda Pink Floyd, consagrando sua ligação com o mundo da música.

A programação de espetáculos em Pompeia também inclui Carmen Consoli (8/6), Ludovico Einaudi (12/7), Biagio Antonacci (18, 19 e 20/7), Pooh (22/7) e Francesco De Gregori (26/7). (ANSA).

