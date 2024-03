'Arremesso' de carros virou tradição nos EUA e nasceu após batida em alce

O Dia da Independência nos Estados Unidos, comemorado em dia 4 de julho, possui uma tradição bastante inusitada no estado do Alasca.

Essa tradição tem tudo a ver com carros, mas não celebra a cultura automotiva.

Na verdade, há 20 anos ocorre um evento na localidade de Glacier View, peeto da cidade de Anchorage, durante o qual os carros são lançados de um penhasco à frente de pessoas que vibram a cada automóvel destruído.

O motivo do evento

Tudo começou após uma mulher atropelar um alce com seu carro. Os danos no veículo foram grandes e seu marido, o proprietário do automóvel, desistiu de consertá-lo.

Após a batida, ele simplesmente jogou o carro de um penhasco colocando pedras em seu acelerador. O ato ficou famoso e acabou por virar uma tradição em todo 4 de julho.

Assim, carros sem ocupantes, com o volante travado e acelerando caem de um penhasco para delírio da plateia todos os anos no Alasca.

A cada ano, o evento ganha mais adeptos. O penhasco tem pouco mais de cem metros de altura.

Os carros, depois do "show", são reciclados. Até mesmo bombeiros ficam de prontidão para agir em caso de fogo.

Confira:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.