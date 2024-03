Argentinos buscam alimentos descartados para sobreviver em meio à alta de preços

Por Miguel Lo Bianco

BUENOS AIRES (Reuters) - Sandra Boluch, vendedora de frutas e verduras em Buenos Aires, está observando uma tendência preocupante à medida que a inflação na Argentina atinge mais de 250%: vendas em queda e mais pessoas pegando o que ela joga fora, na esperança de encontrar o suficiente para uma refeição.

O país está passando por sua pior crise econômica em décadas, com o novo governo do presidente Javier Milei tentando conter a inflação de três dígitos com medidas de austeridade severa, o que está impulsionando as finanças do Estado, mas também pressionando a população.

Um estudo do mês passado sugeriu que a pobreza na Argentina estava próxima de 60%, em comparação com os 40% do ano anterior, pressionando os planos de reforma e os cortes de gastos de Milei para que apresentem resultados rápidos, uma vez que a raiva ferve em todo o país e as pessoas apertam o cinto para tentar sobreviver.

"Temos alguns contêineres nos fundos onde o lixo é descartado e, quando você vai com uma caixa, vê 20 pessoas vindo até você para ver o que podem levar como prato de comida para a mesa delas", disse Boluch, acrescentando que isso já havia acontecido antes, mas que agora ela estava vendo muito mais pessoas.

"A verdade é que é algo muito difícil, muito triste, porque há muitas pessoas e muitas pessoas idosas."

Milei, enfrentando uma crise que herdou, tem implementado algumas medidas duras para combatê-la, incluindo cortes dolorosos nos gastos do Estado, como subsídios para serviços públicos e transporte, ao mesmo tempo em que procura simplificar os programas de bem-estar social.

Seu governo desvalorizou o peso em mais de 50% em dezembro, o que aumentou ainda mais a inflação. Os preços, mesmo em dólares, começaram a subir, e os argentinos de todas as classes sociais estão se sentindo prejudicados.

"A situação é muito grave", acrescentou Boluch. "As pessoas estão levando menos quantias, suas carteiras estão realmente sofrendo."

O governo divulgará os dados da inflação de fevereiro ainda nesta terça-feira, com estimativas de que o aumento mensal será de cerca de 15,3%, abaixo dos 20% de janeiro e dos 25% do mês anterior. Anualmente, o índice permanecerá acima de 250%.

No entanto, Milei disse que março pode ser "complicado" e que os sinais na economia parecem sombrios, com queda nas vendas, na atividade e na produção, enquanto as medidas de austeridade reduziram as pensões, os salários do Estado e o investimento público.