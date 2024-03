Após 3h, sequestro de ônibus na Rodoviária do Rio é encerrado

SÃO PAULO, 12 MAR (ANSA) - Um representante da Polícia Militar confirmou que o sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio, no centro da capital fluminense, foi encerrado. A ação durou cerca de três horas.

O criminoso foi identificado pela polícia como Paulo Sérgio Lima, e ele tinha duas passagens pela polícia por roubo.

Ele está vivo, foi preso e todos os 17 reféns foram libertados com boas condições de saúde. Entre eles há idosos e crianças.

Eles passarão por avaliação preliminar física e psicológica pelo Corpo de Bombeiros.

Antes da entrada do sequestrador no coletivo, houve disparos e um homem foi baleado três vezes no tórax e levado ao hospital em estado grave. Outra pessoa foi ferida com um tiro de raspão.

Ambas foram atingidas do lado de fora do veículo.

O terminal foi completamente cercado, as plataformas de embarque e desembarque foram esvaziadas, as lojas foram fechadas e as viagens foram canceladas.

O ônibus da viação Sampaio tinha Minas Gerais como destino.

A concessionária que administra a rodoviária orientou aos viajantes que não se desloquem até o terminal, e remarquem os trajetos que fariam na tarde e noite desta terça para outras datas.

Os ônibus que se deslocavam de outras cidades em direção à Rodoviária do Rio foram desviados para o Terminal Gentileza, na região portuária.

Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro atuou na ocorrência. O homem se entregou à polícia pouco depois da chegada de um negociador à plataforma.

Segundo a TV Globo, as primeiras tentativas de contato foram recebidas a tiros pelo sequestrador, que fechou as cortinas das janelas do veículo.

A Viação Sampaio lamentou a situação: "Uma equipe está no local para prestar assistência aos passageiros envolvidos neste caso de violência. Lamentamos profundamente o ocorrido, e daremos o apoio possível aos clientes e funcionários da empresa".

O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, pediu à população que doe sangue a partir desta quarta (13), já que o ferido grave precisou de ao menos seis bolsas para transfusão durante uma cirurgia. (ANSA).

