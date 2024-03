Alcaraz vence Marozsán e vai às quartas do Masters 1000 de Indian Wells

Prevenido pela eliminação de Novak Djokovic, o tenista espanhol Carlos Alcaraz não deu margem para surpresas e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells ao derrotar o húngaro Fábián Marozsán nesta terça-feira (12).

Alcaraz, número 2 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 17 minutos na quadra central.

Com esta vitória, o espanhol acerta contas com Marozsán, que no ano passado o eliminou do Masters 1000 de Roma, quando Alcaraz era número 1 do mundo e o húngaro era o 135º.

Djokovic, que atualmente ocupa o topo do ranking da ATP, caiu na segunda-feira para o italiano Luca Nardi, número 123 do mundo.

Com isso em mente, Alcaraz não perdeu a concentração e conseguiu 22 bolas vencedoras na partida, a última delas um voleio que garantiu a vitória para seguir na defesa do título e avançar pela terceira vez consecutiva às quartas de final em Indian Wells.

--- Resultados desta terça-feira do ATP de Indian Wells:

- Oitavas de final (simples masculino):

Jirí Lehecka (CZE/N.32) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.11) 6-2, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Fábián Marozsán (HUN) 6-3, 6-3

