Ações europeias sobem para nível recorde após dados de inflação dos EUA

Por Amruta Khandekar e Khushi Singh

(Reuters) - As ações europeias subiram para um nível recorde nesta terça-feira, lideradas por montadoras e bancos, conforme investidores mantiveram suas apostas em um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em junho após novos dados de inflação.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1%, a 506,52 pontos, depois de reduzir os ganhos após a divulgação dos dados de preços ao consumidor dos Estados Unidos.

O índice inflacionário cheio aumentou solidamente em fevereiro, devido aos custos mais altos da gasolina e de moradia, embora o aumento do núcleo anual, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, tenha sido o menor desde maio de 2021.

Com base no relatório, os operadores mantiveram suas apostas de que o Fed iniciará seu ciclo de flexibilização em junho.

Os participantes do mercado podem estar se sentindo aliviados com a ligeira flexibilização do núcleo da inflação, disse Stuart Cole, economista-chefe da Equiti Capital.

O STOXX 600 subiu para novos patamares em 2024 com base nas expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) iniciará cortes nas taxas em junho, após a recente desaceleração da inflação na zona do euro.

O índice DAX de Frankfurt fechou em novo recorde de alta, depois que dados confirmaram que a inflação doméstica diminuiu em fevereiro para 2,7%.

"Acho que o BCE será o primeiro a agir", disse Cole, referindo-se ao momento do primeiro corte nos juros.

"Mas estou hesitante com relação ao (Fed). Eles estão tão cautelosos quanto a errar novamente no argumento da inflação que, naturalmente, estão inclinados a ser excessivamente cautelosos."

Ações francesas de blue-chips também subiram para o maior nível da história, enquanto o FTSE do Reino Unido atingiu seu nível mais alto desde maio de 2023.

O índice automotivo europeu saltou 2,4%, impulsionado por um avanço de 11,5% na Porsche, conforme investidores compraram as ações após uma resposta inicial morna aos resultados da fabricante alemã de carros esportivos.

As ações bancárias sensíveis a juros subiram 1,9%, registrando seu maior ganho percentual diário em cinco meses.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,02%, a 7.747,81 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,23%, a 17.965,11 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,84%, a 8.087,48 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,31%, a 33.753,12 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,61%, a 10.388,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,25%, a 6.142,97 pontos.