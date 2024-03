++ PM confirma 2 feridos e 17 reféns em sequestro no RJ ++

SÃO PAULO, 12 MAR (ANSA) - Um representante da Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou a jornalistas que ao menos duas pessoas foram feridas na ocorrência do sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio.

Segundo o agente, um homem foi ferido no tórax com três disparos, outra pessoa ficou ferida de raspão, e ambas foram atingidas antes da entrada do criminoso no coletivo.

O representante da Pmerj também confirmou que há um único sequestrador e que 17 pessoas são feitas reféns no veículo, incluindo crianças e idosos. (ANSA).

