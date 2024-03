++ Governo do RJ confirma 15 reféns em ônibus ++

SAN PAULO, 12 MAR (ANSA) - O governo do Rio de Janeiro informou que, segundo a Polícia Militar, há 15 reféns no ônibus sequestrado no principal terminal rodoviário da cidade, no centro da capital fluminense.

Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou um homem baleado em estado grave, que foi socorrido e levado ao hospital.

As primeiras informações davam conta de que haveria 18 reféns e três feridos. (ANSA).

