Zelensky diz que avanço russo na Ucrânia foi 'freado' e que situação no front é melhor

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta segunda-feira (11), que o avanço da Rússia foi "freado" e que a situação no front é "muito melhor", contradizendo informes recentes e reivindicações de Moscou sobre sua campanha militar nesta antiga república soviética.

"O avanço russo foi freado", disse Zelensky em entrevista à emissora francesa BFM TV e ao jornal Le Monde. "Nosso comando, nosso Exército deteve o avanço russo no leste da Ucrânia".

Nos últimos meses, as forças de Kiev enfrentaram uma pressão crescente no front, perdendo terreno para Moscou à espera de mais ajuda dos países ocidentais, especialmente um pacote de ajuda bloqueado no Congresso americano.

"Posso dar-lhes esta nova informação: a situação agora é muito melhor do que durante estes últimos meses", afirmou Zelensky.

O líder ucraniano também disse que a Ucrânia está construindo linhas de fortificação de "mais de 1.000 quilômetros".

"Quando falamos de fortificações, falamos de um processo contínuo", afirmou. "Não falamos de alguns quilômetros, ou centenas de quilômetros, mas de mais de 1.000 km de construção."

"É uma tarefa muito complicada. Devem ser sólidas e resistentes às mudanças do clima [...], mas também resistentes a qualquer equipamento militar usado contra estas linhas defensivas", disse Zelensky.

Em alusão a um comentário do presidente francês, Emmanuel Macron, que no mês passado afirmou que não descartava o envio de tropas francesas à Ucrânia, Zelensky assegurou que "enquanto a Ucrânia aguentar, o Exército francês pode permanecer em território francês".

© Agence France-Presse