Zelenskiy diz que situação na linha de frente está melhor do que três meses atrás

(Reuters) - O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskiy disse nesta segunda-feira que a situação no fronte da guerra com a Rússia é a melhor em três meses, com o avanço das tropas de Moscou interrompido após elas capturarem a cidade de Avdiivka, no leste, no mês passado.

Zelenskiy afirmou, em uma entrevista com a emissora de televisão francesa BFM, que a Ucrânia melhorou sua posição estratégica, apesar da escassez de armamentos, mas sugeriu que a situação pode mudar se não houver novos fornecimentos.

"A situação é bem melhor do que foi nos últimos três meses", disse Zelenskiy, em comentários expressos em francês.

"Tivemos algumas dificuldades por causa da escassez de projéteis de artilharia, um bloqueio aéreo, armas russas de longo alcance e grande intensidade dos ataques com drones russos."

"Trabalhamos de maneira muito eficiente… contra a aviação russa. Nós nos recuperamos em nossa situação no leste. O avanço das tropas russas foi interrompido", disse.

A tomada de Avdiivka pelas forças do Kremlin deu margem de manobra para a defesa do centro regional de Donetsk sob controle da Rússia, 20 km ao leste.

(Reportagem de Ron Popeski)