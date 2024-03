Zambelli perde processo para delegado que a chamou de 'bandida'

A Justiça do Distrito Federal manteve a derrota da deputada Carla Zambelli (PL-SP) em processo contra o delegado da PF (Polícia Federal) Alexandre Saraiva. Ele chamou a congressista de "bandida" durante uma entrevista à GloboNews em junho de 2022.

O que aconteceu

A Terceira Turma Recursal manteve, no último dia 4, sentença do 2º Juizado Especial Cível de Brasília. A Rede Globo e jornalistas do programa Estúdio I também são citados no processo.

O juiz Marco Antonio do Amaral, relator do caso, ressaltou que Zambelli ocupa um cargo público. "Tudo aquilo que os deputados fazem quando estão atuando em suas funções repercute em escala equivalente à importância ou gravidade do feito".

A decisão também diz que a fala do delegado não causou "consequências relevantes à honra da parlamentar". O juiz também rejeitou o argumento da defesa de Zambelli sobre suposta parcialidade do 2º Juizado Especial Cível de Brasília.

O delegado da PF acusou uma série de parlamentares governistas, entre eles a deputada Carla Zambelli, de serem "financiados por madeireiros". Ele era pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro na época da declaração.

Em entrevista à GloboNews, ele disse ser difícil conter crimes ambientais na Amazônia porque os políticos da região são apoiados por quem comete o desmatamento ilegal. Alexandre é ex-superintendente da PF no Amazonas.

"Olha o Centrão, veja de onde saíram grande parte dos parlamentares do Centrão. São financiados por esses grupos. [Os senadores] Zequinha Marinho, Telmário Mota, Mecia de Jesus, Jorginho Melo de Santa Catarina mandou ofício, a Carla Zambelli foi lá defender madeireiro. Temos uma bancada do crime, de marginais, de bandidos".

O UOL tenta contato com a deputada Carla Zambelli sobre a decisão. Caso haja resposta, o texto será atualizado.