Vídeo: PMs cantam parabéns para miliciano preso em hospital no RJ

Do UOL, em São Paulo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que dois policiais militares do Rio de Janeiro cantam parabéns para um preso internado sob custódia no Hospital Municipal Pedro II, localizado em Santa Cruz, na zona oeste do Rio.

O que aconteceu

As imagens mostram que há bolo e refrigerante dentro do quarto de enfermaria da unidade de saúde. No vídeo, que tem cerca de 30 segundos, é possível ver que três presos estão internados no local.

Em determinado momento, os PMs pedem que "Jean", o aniversariante, bata palma. "Bate palma, Jean", diz um dos policiais no que parece ser um clima de descontração.

O aniversariante foi identificado como o miliciano Jean Arruda da Silva. No dia 7 de março, ele foi preso com outros 14 suspeitos de integrar "bonde" da milícia, do grupo de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. Na operação, ele e mais dois suspeitos foram hospitalizados após terem sido baleados.

Policiais militares já foram identificados e serão investigados. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que os profissionais que aparecem na filmagem foram conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar. O nome dos policiais não foi divulgado e, por isso, o UOL não conseguiu localizar a defesa deles.

A corporação esclareceu que devem ser adotadas as medidas disciplinares que o caso requer. "Cabe ressaltar que o comando da corporação não compactua com desvios de conduta ou crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos", diz nota enviada à reportagem.

A Corregedoria vai apurar o caso. Em nota, a instituição ressaltou que "imediatamente após tomar conhecimento do vídeo divulgado nas redes sociais, nossa Corregedoria instaurou procedimento sumário". Os policiais envolvidos foram convocados e prestaram depoimento nesta segunda-feira (11) na 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar.

Operação prendeu 15 milicianos

A Polícia Rodoviária Federal interceptou um grupo de milicianos na madrugada de quinta-feira (7). A operação terminou com a prisão de 15 criminosos, seis deles baleados. Três tiveram alta e três foram internados sob custódia no Hospital Municipal Pedro II.

PRF apreendeu arma com milicianos. Uma pistola com emblema da polícia de Miami foi encontrada durante operação. Polícia ainda não sabe como arma veio para o Brasil. Questionada pelo UOL, a corporação afirmou que, a princípio, a arma é real, mas que ainda não se sabe como ela chegou ao país.

Os presos são suspeitos de integrarem a milícia comandada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. O tiroteio aconteceu no momento em que os suspeitos passavam pela rodovia em quatro carros, foram interceptados pela PRF e houve o confronto, segundo informações da polícia.

Com os suspeitos, os agentes apreenderam carros, 12 fuzis, dezenas de carregadores, centenas de munições e coletes usados pela Polícia Militar. Os detidos foram encaminhados ao Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas). Nenhum policial ficou ferido na operação.

Ainda segundo a polícia, o grupo estava sendo monitorado há meses. A operação envolveu agentes da PRF, do Draco e das polícias Civil e Militar do estado.