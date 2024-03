Vídeo: PM é baleado no olho, mata suspeito e dirige até hospital no RJ

Um policial militar foi baleado no olho durante uma abordagem e matou o suspeito que fez o disparo no último sábado (9), em Porto Real (RJ). Imagens registraram o momento.

O que aconteceu

Dois policiais militares em uma viatura prensaram uma moto com dois suspeitos em uma grade. Segundo a corporação, o veículo estava em 'atitude suspeita'.

Após a batida, um deles pulou da motocicleta para fugir e um agente correu em busca dele. Ele foi preso momentos depois.

Enquanto isso, um suspeito menor de idade atirou no olho do outro PM após ficar preso entre a moto e a viatura. O agente atingido conseguiu se afastar, pegar sua arma e matar baleado o adolescente com vários disparos.

Com o olho ferido, o policial entrou na viatura e saiu dirigindo até um hospital. Ele foi socorrido em uma unidade de saúde em Resende e passou por uma cirurgia. O PM teve alta e seu estado de saúde é estável.

O caso foi registrado na 100ª DP, em Porto Real. A Polícia Civil segue com as investigações.