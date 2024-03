Vídeo: Assessores de deputado federal do PT são assaltados no RJ

Do UOL, São Paulo

Dois assessores de um deputado federal foram assaltados ontem e tiveram o carro levado por suspeitos na Tijuca, na zona norte do Rio.

O que aconteceu

O motorista e a assessora do deputado federal Reimont Luiz Otoni Santa Barbara (PT) estavam dentro de um carro quando foram abordados. Os dois esperavam o parlamentar em frente à sua casa por volta das 9h40, na rua Professor Granizo.

Os suspeitos passaram pela rua em um Corolla Cross Preto, voltaram de ré e pararam na garagem onde os assessores aguardavam. A ação, que durou cerca de 20 segundos, foi registrada pelas câmeras de segurança.

Dois homens armados vão em direção ao carro das vítimas, que saem correndo com as mãos na cabeça, conforme mostrou o vídeo. Um dos suspeitos senta no banco de trás e outro dirige o carro para a fuga. O Corolla em que estavam também foge, conduzido por um terceiro envolvido.

O carro dos assessores foi recuperado. O caso foi registrado na 18ª DP, na Praça da Bandeira, e os autores do crime ainda não foram identificados. A Polícia Civil segue com as investigações.