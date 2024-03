Coração do lado direito? Você pode ter este e outros órgãos 'às avessas'

Algumas partes do nosso corpo podem nascer "às avessas", sabia? Há casos em que a situação pede intervenção médica, enquanto outras não causam prejuízos à saúde. Veja abaixo:

Útero retrovertido

Ocorre quando o órgão não está virado para o abdome, mas, sim, "para dentro", na direção do intestino e da coluna vertebral. A situação também é conhecida por útero reverso, retroflexo e virado.

Ter o útero retrovertido não é considerado uma doença e nem algum tipo de problema de saúde, explica Claudio Crispi Jr., chefe do serviço de Ginecologia do Hospital São Vicente de Paulo (RJ).

É apenas a posição do órgão daquela pessoa, que já nasce assim. A posição não é um fator impactante na fertilidade, como algumas mulheres podem pensar.

Claudio Crispi Jr., ginecologista

Imagem: Getty Images

A posição é uma variante anatômica normal e não costuma ter consequências graves para a saúde da mulher ou do feto, caso ela engravide.

No entanto, há casos em que a mudança da posição do útero, em algum momento da vida, está relacionada com doenças como a endometriose. A condição é capaz de distorcer a anatomia do órgão. Por isso, é importante fazer os exames ginecológicos de rotina.

Mamilo invertido

Ocorre quando o mamilo fica "para dentro" e pode acometer de 2% a 10% das mulheres —os homens também. De acordo com o ginecologista, a pessoa costuma nascer com o mamilo desta maneira, é algo natural.

Imagem: unpict/Getty Images/iStockphoto

No entanto, é importante ficar atento quando o mamilo sofre essa alteração de forma abrupta. "Pode ser um tumor escondido atrás da aréola, por exemplo", diz Crispi Jr.

Outro ponto é a amamentação: algumas mulheres com mamilos invertidos podem ter mais dificuldade. Mas, segundo o médico, isso pode ser contornável com técnicas capazes de ajudar nesta situação.

Coração no lado direito

Dextrocardia é o nome dado para uma doença congênita (quando a pessoa já nasce com ela), na qual o coração fica localizado do lado direito, e não do lado esquerdo.

Imagem: Unsplash

Na maioria dos casos, as pessoas são assintomáticas e só descobrem que nasceram com o coração ao lado direito durante uma consulta — o que pode, claro, causar preocupações.

Em geral, a conduta costuma ser um acompanhamento mais próximo para evitar qualquer problema de saúde.

Edmo Atique Gabriel, cardiologista e colunista de VivaBem

O médico explica que o coração é "normal" assim como aquele que nasce do lado esquerdo, o que não impede o paciente de ter infartos, arritmias ou outros problemas cardíacos por outras causas.

Imagem: iStock

De 5% a 10% dos pacientes com o coração invertido podem apresentar sintomas, como infecções pulmonares e, em algumas situações, arritmias e insuficiência cardíaca. Em casos mais graves, o tratamento cirúrgico pode ser necessário.

Pode ser que essa angulação cause efeitos compressivos no pulmão, por exemplo, dificultando os movimentos de expansão.

Edmo Atique Gabriel, cardiologista

Fígado, baço

Aliado ao quadro citado acima, alguns pacientes com dextrocardia podem ter uma inversão mais ampla, envolvendo o fígado e o baço, segundo o cardiologista.

Neste caso, o fígado fica do lado esquerdo e o baço, do direito. Os órgãos pélvicos, como estômago, intestino e a bexiga, por exemplo, podem ter um mau alinhamento, sem ficar no eixo natural.

Edmo Atique Gabriel, cardiologista

Isso é chamado de situs inversus, uma condição que causa a modificação da posição dos órgãos. Ela pode acometer os órgãos intratorácicos, intra-abdominais ou das duas cavidades.

A condição não necessita de nenhuma intervenção caso a pessoa não apresente problemas de saúde relacionados a situs inversus.