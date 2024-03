USDA mantém estimativa de estoque para a soja e o milho nos EUA

São Paulo, 11 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) manteve suas estimativas de estoque para a soja e o milho no país ao fim da temporada 2023/24. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, divulgado na sexta-feira, 8, a agência estimou as reservas domésticas de soja em 315 milhões de bushels (8,57 milhões de toneladas). A expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de um aumento para 319 milhões de bushels (8,68 milhões de toneladas).O USDA estimou as reservas domésticas de milho em 2,172 bilhões de bushels (55,17 milhões de toneladas). Os analistas esperavam uma redução para 2,141 bilhões de bushels (54,38 milhões de toneladas).Quanto ao trigo, a estimativa do USDA foi elevada de 658 milhões para 673 milhões de bushels (17,91 milhões para 18,32 milhões de toneladas), enquanto o mercado projetava estabilidade.O USDA reduziu sua projeção para estoques mundiais de soja ao fim de 2023/24, de 116 milhões para 114,3 milhões de toneladas, enquanto os analistas previam um corte para 114,5 milhões de toneladas. Para o milho, a estimativa foi reduzida de 322,1 milhões para 319,6 milhões de toneladas. O mercado esperava uma redução menor, para 320,7 milhões de toneladas. As reservas globais de trigo passaram de 259,4 milhões para 258,8 milhões de toneladas, enquanto os analistas projetavam 259,1 milhões de toneladas. *Com informações da Dow Jones Newswires