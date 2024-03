'União tem feito uma espécie de agiotagem', reclama governador do Rio sobre dívida

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou, em entrevista à CNN, que decidiu ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) para rever a dívida do Estado com a União. "A União tem feito uma espécie de agiotagem com os Estados", criticou o dirigente estadual.

"O Rio de Janeiro tem uma dívida impagável", disse Castro. "As dívidas líquidas dos Estados com a União compõem hoje em torno de R$ 650 bilhões e, se nós pagarmos as parcelas, graças ao indexador, daqui a 10 anos nós deveremos R$ 800 bilhões", continuou.

Castro criticou o sistema de arrecadação e distribuição da União para com os Estados e disse que o Rio de Janeiro já considera sua dívida paga.